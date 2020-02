Napoli, senti Santini: “Ecco la lista dei possibili allenatori per l’anno prossimo”

Il giornalista Fabio Santini, nel corso della trasmissione Il Processo in onda sul canale televisivo 7 Gold, ha parlato del futuro allenatore del Napoli. Ecco le sue parole.

“Chi sarà il mister degli azzurri nel corso della prossima stagione? La prima scelta di Aurelio De Laurentiis resta Gennaro Gattuso, ma a patto che il coach calabrese centri la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, obiettivo non semplice da raggiungere”

Lo stesso Fabio Santini ha poi espresso, secondo lui, quelle che potrebbero essere i candidati alla panchina azzurra per il post Gattuso, nel caso quest’ultimo fallisse il suo obiettivo.

“Aurelio De Laurentiis, in vista della prossima stagione, si sta guardando intorno. Il pallino del presidente del Napoli resta Simone Inzaghi, ma non solo. L’imprenditore cinematografico monitora con grande attenzione anche Gian Piero Gasperini e l’allenatore della grande sorpresa Verona, Juric. Il nuovo allenatore del Napoli uscirà da questa lista di nomi”.

Il destino della panchina azzurra rimane quindi nelle mani di Gennaro Gattuso che, da qui a fine stagione, avrà tempo per giocarsi tutte le sue carte. La situazione è sì difficile ma una risalita non è impossibile. L’obiettivo minimo è la qualificazione in Europa League anche se, nelle intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis e del tecnico stesso, rimane una piccola speranza per la Champions League.