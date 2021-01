Napoli, senti Santini: “Praticamente fatta per Zaccagni, affare da 14 milioni di euro”

Fabio Santini, giornalista sportivo, ha rilasciato interessanti dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo in onda sull’emittente televisiva 7 Gold. Oggetto delle sue parole è stato il mercato del Napoli. Ecco le sue parole a riguardo.

“Il Napoli ha praticamente chiuso il colpo Mattia Zaccagni dal Verona. Il centrocampista approderà in Campania per una cifra complessiva pari a 14 milioni di euro. Gli azzurri hanno superato la forte concorrenza del Milan che ha offerto due milioni in meno, circa 12″.

Per un calciatore in arrivo, vi è un altro calciatore dichiaratamente in uscita che però non riesce a trovare sistemazione. Si tratta ovviamente di Arkadiusz Milik, da tempo divenuto un caso in quel di Napoli. Ecco le parole di Santini sulla sua situazione.

“Mattia Zaccagni resterà all’Hellas Verona fino al termine della attuale stagione. Sarà a disposizione del Napoli a partire da giugno. Ci sono novità anche per quello che concerne il futuro di Arek Milik. Il centravanti polacco piace da tempo ormai alla Juventus, ma al Napoli sono arrivate anche delle offerte provenienti dall’estero. Non escludo quindi che l’ex attaccante dell’Ajax possa lasciare l’Italia per vivere una nuova avventura”.

Con le piste italiane tutte raffreddatesi dunque, l’unica porta aperta per Arkadiusz Milik rimane quella estera. Ovviamente però non è da escludere una permanenza dell’attaccante polacco fino a fine stagione, quando il suo contratto con il Napoli terminerà naturalmente.