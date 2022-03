Napoli, senti Schira: “Arriverà almeno un terzino, ostacolo economico per Veretout”

Nicolò Schira, esperto di mercato e giornalista sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Punto Nuovo, facendo il punto sulla strategia di calciomercato azzurra per preparare la prossima stagione. Ecco quanto dichiarato.

“Il Napoli prenderà due terzini, uno a sinistra e uno a destra, al posto di Ghoulam e Malcuit in scadenza. Servirà un vice Di Lorenzo, potrebbe essere anche Zanoli, da capire se è da Napoli. Oppure qualcuno di più pronto e migliore rispetto a Malcuit che ha deluso le attese”.

“La Roma stava chiudendo con il rinnovo di Veretout a 4 milioni, lui ha sparato alto: 6 milioni sono cifre troppo alte oggi in Italia e non è neanche in scadenza. Lui è separato in casa con la Roma, Mourinho l’ha relegato a riserva. A queste cifre è destinato ad andare in Inghilterra. Dovesse fare un passo indietro in termini economici ci sarebbero Napoli e Milan, in passato interessate al giocatore”.

Insomma, come ogni finestra di mercato la necessità primaria del Napoli è l’acquisto di almeno un terzino. Questa volta dovrebbe essere per forza di cose la volta buona, quantomeno perché Ghoulam e Malcuit andranno via a parametro zero a fine stagione.

Da capire ovviamente rimangono i nomi. In pole position per la fascia sinistra rimane Mathias Olivera del Getafe, con il quale sembra già essersi l’accordo da tempo. Per la fascia destra non circolano ancora nomi, anche perché prima andrà valutato il classe 2000 Zanoli.