Napoli, senti Schira: “De Laurentiis ha offerto un quadriennale a Mandava”

Nicolò Schira, giornalista e esperto di calciomercato, ha postato nelle ultime ore un interessante tweet sul suo profilo ufficiale. Oggetto del topic? Reinildo Mandava ed il forte interessamento su di lui da parte del Napoli.

Il terzino sinistro del Lille è infatti in scadenza contrattuale con il club francese e rappresenta così una grandissima occasione di mercato. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha da tempo segnato il suo nome tra gli obiettivi di mercato.

Luciano Spalletti infatti sa bene che sarà difficile fare affidamento sul solo Mario Rui sulla fascia sinistra per tutto l’arco della stagione. Faouzi Ghoulam continua a non dare garanzia ed è giunta l’ora di correre ai ripari. Ecco dunque il tweet del giornalista a riguardo.

“Il contratto di Reinildo Mandava con il Lille attualmente scade a giugno 2022 e non c’è accordo per il rinnovo. Il terzino sinistro è tentato di partire e firmare per un altro club. Il Napoli è in trattativa con lui. Il Napoli gli ha offerto un contratto di quattro anni (1,5 milioni di euro/anno)”.

Secondo quanto riportato si tratta di una trattativa molto calda e ben avviata. La cosa positiva per il Napoli è che non ci sarà bisogno di trattare con il Lille. Reinildo Mandava inoltre sembrava molto invogliato ad indossare la casacca azzurra. Non un affare difficile da chiudere, insomma.