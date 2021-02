Napoli, senti Schira: “De Laurentiis pazzo di Italiano, anche Sassuolo e Fiorentina su di lui”

In casa Napoli, da qui a fine stagione, si continuerà probabilmente a vociferare riguardo all’eventuale allenatore per il post Gattuso. Sono molti i nomi in lizza per la panchina azzurra dell’anno che verrà, ma pare proprio che al momento De Laurentiis abbia una netta preferenza.

Si tratta di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia che sta stupendo tutti in Serie A per i risultati ottenuti a suon di prestazioni sempre più convincenti. La squadra ligure infatti è caratterizzata da un’identità di gioco chiara e ben riconoscibile, che trascende dall’effettiva qualità degli interpreti.

Una situazione che ricorda non poco la gestione di Maurizio Sarri in quel di Empoli, nella stagione precedente al suo passaggio appunto sulla panchina del Napoli. Comunque, secondo le ultime indiscrezioni, su Vincenzo Italiano non vi sarebbe solo il Napoli.

A parlarne nelle ultime ore è stato il giornalista Nicolò Schira, il quale sul suo proprio profilo ufficiale ha twittato: “Tutti pazzi per Vincenzo Italiano: il Napoli ci pensa per il dopo Gattuso e il Sassuolo lo segue se De Zerbi dovesse andare via. Sullo sfondo Fiorentina. Il tecnico è sotto contratto fino al 2022 (opzione 2023) con lo Spezia ma può liberarsi dietro pagamento clausola (€1M)”.

Una folta concorrenza dunque, che potrebbe inscenare una sorta di effetto domino su varie panchine della Serie A. Intento Vincenzo Italiano si gode il suo momento magico, con in testa un solo obiettivo: la salvezza.