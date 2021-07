Napoli, senti Schira: “Everton su Koulibaly, affare da 50 milioni!”

Niccolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore sul suo profilo Twitter di un forte interessamento dell’Everton per Kalidou Koulibaly. Il motivo dietro questo interesse risiede nella guida tecnica della squadra di Liverpool: Rafa Benitez.

Fu proprio il tecnico spagnolo infatti, nell’ormai lontano 2014, ad accogliere il difensore senegalese in quel di Napoli. Ed ora, succeduto a Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, se lo porterebbe volentieri con sé in questa nuova avventura inglese. Ecco dunque il post di Schira.

“L’Everton è ancora interessato a Kalidou Koulibaly. Rafa Benitez lo adora: è stato proprio l’allenatore spagnolo, che ha voluto Kalidou Koulibaly al Napoli nel 2014. Il Napoli potrebbe vendere il difensore centrale per un’offerta intorno ai cinquanta-sessanta milioni di euro“.

Da capire ovviamente se l’Everton possa spingersi fino ad offrire una cifra così elevata, oppure se la richiesta del Napoli spaventi gli inglesi fino a farli rinunciare al roccioso difensore azzurro. Ciò che appare chiaro comunque, come tra l’altro più volte ribadito da Aurelio De Laurentiis, è che quest’estate nessun tesserato del Napoli è considerato incedibile.

Ovvio che non si faranno sconti, ma al cospetto di offerte ‘monstre’ non si potrà dire di no. Ed una proposta tra i 50 ed i 60 milioni di euro per Kalidou Koulibaly farebbe parte della categoria di offerte irrinunciabili.