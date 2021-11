Napoli, senti Sconcerti: “Lozano sembra quasi scomparso”

Mario Sconcerti, editorialista de il Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale Calciomercato.com in cui ha parlato anche del Napoli e delle ultime prestazioni degli azzurri non molto convincenti.

“Il Napoli sono cinque partite che non è brillante […]. La stanchezza è un diritto di tutti, ma è vero che i solisti del Napoli sono meno brillanti. Penso a Insigne e Politano e soprattutto a Lozano, che è quasi scomparso. Col Verona mancava Koulibaly, e non è poco“

“Coppa d’Africa? Non è accettabile che si faccia un grande torneo in pieno inverno. Per il Mondiale in Qatar i campionati si fermano, per la Coppa d’Africa no. È un fattore che può incidere“.

Mario Sconcerti ha quindi sottolineato come, nelle ultime partite, gli azzurri non sono più brillanti come la prima parte di campionato.

Bisogna, però, sottolineare che il Napoli sta affrontando anche l’Europa League, competizione in cui, nell’ultima partita, è riuscito a vincere una partita importante giocando un secondo tempo eccezionale.