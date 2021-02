Napoli, senti Signori: “Il problema non sono gli allenatori, sembra che De Laurentiis non voglia vincere”

Riccardo Signori, giornalista de Il Giornale, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda sull’emittente radiofonica Radio Punto Nuovo e condotta da Umberto Chiariello. Ecco le sue parole.

“Non può essere sempre colpa degli allenatori del Napoli quando le cose non vanno bene. Sarà un caso, ma c’è sempre un momento in cui cominciano colpi bassi verso gli allenatori. Il Napoli ha fatto anche campagna acquisti importanti, ma se succedono sempre le stesse cose, la colpa non può essere dell’allenatore. Il concetto potrebbe essere anche questo, pensando a Ferlaino: lui era uno che ha provato di tutto per vincere lo scudetto. Prendere Maradona è stato un colpo che ha fatto storia”.

“De Laurentiis a me sembra che si accontenti. Siamo sicuri che voglia vincere? C’era un dirigente calcistico dell’Inter che diceva: ‘il delitto perfetto per una società sarebbe arrivare in finale di Champions e non vincerla, perché altrimenti dovresti pagare i premi’. Mi chiedo: non è che De Laurentiis vuole mantenersi su un buon livello senza vincere? Lui dirà sempre di no, ma l’impressione che dà è questa”.

“La colpa non può essere sempre degli allenatori. Il fatto di non aver giocato Juventus-Napoli l’ho trovato fantascientifico. Quello era il momento per colpire la Juventus e se la colpivi chissà cosa sarebbe accaduto oggi. Non è vero che De Laurentiis non voglia vincere? Il problema è che se tu compri buoni giocatori e un buon allenatore si risolve”.