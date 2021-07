Napoli, senti Sky: “Olivera obiettivo per la sinistra”. Le cifre della possibile operazione

Il Napoli, dopo il brusco epilogo in campionato con la mancata qualificazione in Champions League, si appresta a ripartire alla grande e Giuntoli e il suo staff sono al lavoro per i nuovi innesti in rosa.

Il nuovo mister Luciano Spalletti ha già parlato con la dirigenza e ha espresso le sue preferenze relative ai reparti che più necessitano attualmente l’arrivo di nuovi giocatori, che secondo lui sono quelli della difesa e del centrocampo.

Come riportato da Tuttonapoli: “C’è un nuovo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, al posto del solito Emerson Palmieri. Si tratta di Mathias Olivera, terzino sinistro classe ’97 del Getafe, molto bravo in fase di spinta”.

“Il Napoli sta lavorando sulla possibile formula per il trasferimento, ci sono contatti continui col club spagnolo. Il prezzo del difensore uruguaiano è tra i 15 e i 18 milioni di euro”, cifre non indifferenti, insomma.

“L’ingaggio del giocatore è inferiore a quello del nazionale italiano(3,5 mln) e questo potrebbe favorire il trasferimento”, ha detto poi ai microfoni di ‘Calciomercato l’Originale, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.