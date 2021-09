Napoli, senti Sparnelli: “Malcuit e Marfella non adeguati a questi livelli”

Massimo Sparnelli, ex addetto stampa della società azzurra e attualmente opinionista sportivo, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva 7 Gold, nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani. Ecco le sue parole.

“Kevin Malcuit non è un giocatore da Napoli, lo dicevano anche gli assistenti di Carlo Ancelotti. Per me non può fare parte di una squadra importante come quella partenopea. Dico anche che Marfella non può fare il terzo portiere. Io prenderei Mirante”.

Parole dure dunque nei confronti di Malcuit e Marfella, bocciati senza mezzi termini. Il terzino francese quest’anno avrà sicuramente maggiore minutaggio rispetto a quello concessogli la scorsa stagione da Gennaro Gattuso, il terzo portiere invece sarà chiamato in causa solo in casi di estrema emergenza.

L’ex addetto stampa del Napoli ha poi concluso il suo intervento andando a parlare di Insigne e del suo ritorno anticipato dalla nazionale italiana allenata da Roberto Mancini. Nessun caso, ma solo un problema familiare poi fortunatamente rientrato.

“Lorenzo Insigne è tornato a Napoli per alcuni problemi personali. Non possiamo dire di più a causa della privacy, ma non c’è alcuna polemica da fare sulla vicenda. Il calciatore azzurro è andato a parlare con il commissario tecnico Roberto Mancini, gli ha spiegato bene il problema e il commissario tecnico gli ha dato subito l’assenso”.