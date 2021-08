Napoli, senti Venerato: “Accordo tra Chelsea e Lione per Emerson Palmieri”

Uno degli obiettivi di questo calciomercato del Napoli che stenta a decollare rimane Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea rappresenta il sogno di De Laurentiis e Spalletti, ma da tempo la trattativa è in fase di stallo.

Riguardo alla pista che porta all’italo-brasiliano ha parlato nelle ultime ore il giornalista RAI Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Oggetto delle sue dichiarazioni è stata soprattutto una novità non molto positiva per il Napoli. Ecco dunque le sue parole.

“Dall’entourage di Emerson Palmieri mi è arrivata la notizia che è stato raggiunto l’accordo con il Lione. Tra i francesi e il Chelsea c’è l’ok per un prestito con obbligo di riscatto sulla base di 20 milioni euro più bonus“.

“Non è ancora fatta, però, visto che il ragazzo sogna di giocare in Italia e di lavorare con Spalletti, che ha già avuto a Roma. La decisione a questo punto spetta a lui e ci sono due insidie per il Napoli. Juninho, ds del Lione, potrebbe convincere Emerson. E il Chelsea non intende dare il giocatore in prestito senza obbligo di riscatto”.

Insomma la trattativa, che già agli albori non era affatto facile, diviene ora ancora più complicata. Da capire è se il nome Emerson Palmieri possa continuare a stazionare in ottica Napoli oppure se debba essere definitivamente cancellato dalla lista degli obiettivi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.