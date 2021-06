Napoli, senti Venerato: “Berge piace più di Thorsby ma ancora nessuna offerta”

In casa Napoli il reparto che più subirà cambiamenti sarà sicuramente il centrocampo. Qui, con l’addio di Bakayoko e con parecchi giocatori in bilico, molti sono i profili che si valutano in entrata. Tra questi vi sono in particolare Morten Thorsby e Sander Berge.

A tale proposito Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il Napoli calcio, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto emerge dalle sue dichiarazioni.

“Thorsby è stato valutato, ma non c’è stata un’offerta del Napoli alla Sampdoria. Berge piace di più rispetto al calciatore dei doriani. Entrambi sono giocatori chiacchierati nelle stanze di Castel Volturno”.

Due profili dunque, anche abbastanza diversi tra di loro, individuati per sostituire Bakayoko, il quale dopo la fine del prestito in quel di Napoli ha fatto ritorno al Chelsea, in Premier League. L’idea alla base dell’identikit è comunque quella di un colpo low-cost, possibilmente dal buon fisico. Il ruolo da ricoprire è quello del mediano davanti alla difesa.

Ovviamente quelli di Thorsby e Berge non sono gli unici nomi accostati al Napoli in questa porzione di campo. Sempre nella lista del Cristiano Giuntoli appaiono, in tale direzione, Toma Basic, Sissoko, Svanberg e Koopmeiners.