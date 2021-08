Napoli, senti Venerato: “De Laurentiis deluso da Maksimovic, non vuole riprenderlo”

In casa Napoli la rosa necessita evidentemente di rinforzi. Per ora il calciomercato non ha fatto registrare alcun operazione in entrata. In uscita invece vi sono state delle cessioni abbastanza importanti in zone nevralgiche del campo.

Hanno da poco salutato la squadra partenopea infatti Hysaj, Bakayoko e Maksimovic, tutti a parametro zero. Se a questi si aggiunge l’addio di Sebastiano Luperto, salta subito all’occhio come il reparto difensivo del Napoli abbia bisogno in maniera vitale quantomeno di un difensore centrale.

In rosa rimangono infatti Koulibaly, Rrahmani e Manolas, con quest’ultimo in trattativa con l’Olympiakos per provare una nuova esperienza. Il tempo intanto stringe ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a battere un colpo alla svelta.

In tale direzione era da inquadrare l’idea di un ritorno di Nikola Maksimovic, che più volte si è proposto al Napoli anche a costo di tagliarsi notevolmente lo stipendio. La risposta del club però è stata molto fredda, e per tale reazione sembra esserci un motivo molto chiaro. A spiegarlo ci ha pensato nelle ultime ore il giornalista RAI Ciro Venerato, che ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

“Escludo un ritorno di Maksimovic per volontà della proprietà. De Laurentiis è rimasto malissimo perché per due volte aveva trovato l’accordo per il rinnovo e per altrettante due volte il serbo si è mangiato la parola”.