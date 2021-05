Napoli, senti Venerato: “Emerson solo un’idea, Basic piace molto”

Ciro Venerato, giornalista Rai sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il Napoli calcio, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della radio ufficiale azzurra KissKiss Napoli. Tema principale delle sue parole è stato ovviamente il calciomercato. Ecco quanto emerso.

“Emerson è un’idea, non un obiettivo concreto. Dipende dall’aspetto economico. Un nome che piace molto al Napoli e credo anche a Spalletti è Basic del Bordeaux, giocatore in scadenza al 2022. Il Bordeaux non dovrebbe chiedere la luna. E’ un giocatore sul quale si stanno facendo valutazioni”.

Due nomi su tutti quindi al momento, Emerson Palmieri e Toma Basic. Mente il primo, a detta del giornalista RAI, è solo un’idea, qualcosa sembra invece essersi già mosso per il secondo. Il centrocampista croato infatti piaceva già tantissimo al Napoli in passato, ora che ha solo un anno di contratto potrebbe rappresentare una ghiotta occasione.

Ovviamente è da capire che ruolo potrebbe ricoprire Basic nella rosa azzurra. Molto dipende anche dal destino di Fabian Ruiz, il quale al momento appare il più “sacrificabile” sul mercato. Evidente è però che in caso di cessione dello spagnolo il nome in entrata dovrà essere di spessore.

Intanto il gradimento di Spalletti nei confronti del giocatore non è cosa da poco. In queste ore in quel di Napoli stanno avvenendo i primi contatti tra tecnico, presidente e direttore sportivo, in modo da far entrare nel vivo quanto prima il calciomercato. L’allenatore toscano infatti, da contratto, potrà insediarsi solo dal 1° luglio, e per quella data la rosa dovrà essere delineata il più possibile.