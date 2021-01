Napoli, senti Venerato: “Giuntoli sta provando a cedere Ghoulam e Malcuit”

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione sportiva in onda sull’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale azzurra. Oggetto delle sue parole è stato ovviamente il calciomercato azzurro, con la sessione invernale attualmente in corso. Ecco le dichiarazioni del giornalista.

“Il Napoli in questo momento è concentrato sull’operazione Milik e poi proverà a trovare una sistemazione per Ghoulam e Malcuit. Salta Malcuit al Parma, oggi Conti ha fatto le visite mediche.”

“Dopo il 1 febbraio si parlerà di Maksimovic e un possibile rinnovo, per Insigne si parla a giugno, ma resta la priorità per la società, Gattuso, tifosi e tutti i calciatori in rosa. Bisognerà accontentare Insigne, a cui non mancano le offerte. Il calciatore è napoletano e sicuramente farà passi importanti verso il club”.

Una finestra di calciomercato invernale che, come prevedibile, sarà caratterizzata per il Napoli esclusivamente da cessioni. Difficilmente infatti, come affermato dallo stesso direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si assisterà ad acquisti in quel di Castel Volturno.

L’obiettivo è quello di sfoltire la rosa, con cessioni mirate ed impegnative. Riguardo a tale situazione è sicuramente da registrare l’addio di Arkadiusz Milik, ceduto dopo una telenovela che era già durata fin troppo tempo. Per il suo passaggio al Marsiglia manca solo l’annuncio ufficiale dei due club.