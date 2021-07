Napoli, senti Venerato: “Tutino potrebbe restare, Mario Rui verso la Turchia”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre interessatissimo riguardo alle notizie che circolano intorno al Napoli ed al calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Molti sono stati i temi trattati, tra cui il caso Insigne, la situazione terzino sinistro ed un’interessante novità su Tutino. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni a riguardo.

“Insigne? L’entourage non sta con le mani in mano, qualche telefonata dal Barcellona è arrivata. Al ritorno delle vacanze di Lorenzo ne sapremo di più. Ghoulam non ha mercato e resterà fino a gennaio se arriveranno offerte oppure fino al 2022 quando scadrà il suo contratto”.

“Mario Rui vorrebbe restare ma il Napoli ha intenzione di cederlo per via del ricco ingaggio e chiede 6 milioni per il cartellino. Emerson-Napoli, si spinge per il prestito. C’è invece una novità su Tutino: dopo gli infortuni di Mertens e Lozano potrebbe restare a meno che il Parma non offri una cifra irrinunciabile”.

Grande opportunità all’orizzonte dunque per Gennaro Tutino. Il fantasista nato a Napoli e cresciuto nelle giovanili della sua città partirà nelle prossime ore in ritiro con il club partenopeo. Sta ora a Luciano Spalletti valutare il ragazzo al fine di concedergli o meno una chance di permanenza.

Alla finestra rimane sempre il Parma, molto interessato al destino del calciatore napoletano. I ducali però finora non si sono mai spinti oltre i 5 milioni di euro per il cartellino. L’offerta non stuzzica più di tanto il Napoli, che pensa quindi ad un’interessante permanenza.