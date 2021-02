Napoli, senti Walter Mazzarri: “Il mio addio? Non avevo più stimoli dopo il secondo posto”

In questo clima difficile che si respira in quel di Napoli, con Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis ai ferri cortissimi, si parla spessissimo di tecnici che potrebbero orbitare in ottica partenopea, ma anche di tecnici che in quest’orbita vi sono già stati.

Tra i vari nomi che sono usciti, si è parlato anche un po’ a sorpresa di Walter Mazzarri. Il tecnico livornese è infatti rimasto legatissimo alla piazza partenopea, allo stesso modo in cui i tifosi azzurri sono rimasti affezionatissimi all’allenatore.

Il Napoli mazzarriano, con una rosa di certo non equiparabile a quella attuale, sfiorò lo scudetto, vinse una Coppa Italia e si rese protagonista di un pazzesco ottavo di finale in Champions League disputato contro il Chelsea.

Il tecnico ex Napoli comunque, in tempi recenti, è tornato a parlare del suo addio al club azzurro e lo ha fatto ai microfoni di Paolo Condò, giornalista Sky. Ecco la motivazione data ai media riguardo alla sua separazione con il club di De Laurentiis.

“Quelle con il Napoli sono state stagioni meravigliose. Addirittura in Champions League arrivammo agli ottavi, quasi ai quarti. Ci confortò quasi vedere che il Chelsea, la squadra che ci eliminò, poi vinse la competizione. Me ne sono andato da Napoli perché vivo di stimoli, dopo il secondo posto raggiunto non avevo più l’impressione che si potesse lottare per lo Scudetto. L’Inter arrivò solo dopo”.