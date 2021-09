Napoli, senti Zambo Anguissa: “Yaya Touré mi ha sempre ispirato”

Luciano Spalletti ha finalmente il suo centrocampista centrale, tanto voluto e cercato in questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Zambo Anguissa, che porta quantità e qualità alla mediana del Napoli.

Ovviamente il centrocampista acquistato dal Fulham non è stato di certo la primissima scelta della dirigenza azzurra, anzi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva altri due o tre nomi in cima alla sua lista di obiettivi per la mediana. Su tutti, Berge e Youssouf.

La situazione però non deve tratte in inganno: Zambo Anguissa è un giocatore di gran qualità. Basti pensare che appena qualche stagione fa era stato prelevato dal Marsiglia per circa 30 milioni di euro. Ecco così che il prestito con diritto di riscatto con cui il Napoli ha strappato il calciatore al Fulham appare come un grandissimo affare.

Non solo, la vantaggiosità dell’acquisto è anche data dal fatto che il club inglese concorre a pagare l’ingaggio del mediano per il 50% dell’intera somma. Insomma, il Napoli è pronto a coccolarsi il nuovo arrivo e Luciano Spalletti non vede l’ora di lavorare con il centrocampista camerunense.

Lo stesso Anguissa sui social si è detto impaziente di iniziare questa nuova avventura calcistica. Il suo modello d’ispirazione? Come da lui stesso affermato, Yaya Touré. Certo, i due calciatori non possono neanche essere paragonati. Però le caratteristiche sono quelle: recupera palloni davanti alla difesa e ripartenze “box to box”.