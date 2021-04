Napoli, senti Zamparini: “De Laurentiis mi offrì Jorginho e 30mln per Dybala”

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda sulla stazione radiofonica Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue parole è stato un particolare aneddoto di mercato che vide protagonista anche il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

“De Laurentiis mi propose un super affare di mercato, ma io non accettai. Voleva darmi Jorginho più trenta milioni di euro per prendere Dybala. Non accettai perché l’unico che mi parlava bene di Jorginho era Rino Foschi che capisce di calcio molto più di me.”

“Fui un cretino a non accettare, anche perché poi sapete tutti quanto è costato Jorginho al Chelsea. Alla fine ho ceduto alle lusinghe di Marotta e lo cedetti alla Juventus. Per me il Napoli con Dybala avrebbe potuto vincere il titolo. Non è Messi, ma un grandissimo calciatore sulla scia del campione argentino. Il Napoli con lui avrebbe fatto sicuramente il salto di qualità in attacco, ne sono fermamente convinto”.

Una proposta che forse avrebbe potuto cambiare sostanzialmente il destino delle squadre in questione. Sia Jorginho che Dybala hanno dimostrato infatti, tempo dopo, il loro immenso valore. In quel periodo però il regista italo-brasiliano del Napoli aveva dimostrato molto poco.

Fu solo con l’arrivo sulla panchina azzurra di Maurizio Sarri che l’attuale centrocampista del Chelsea dimostrò tutte le sue potenzialità, seguendo poi il tecnico di Fligine fino a Londra, dove ancora milita in Premier League.