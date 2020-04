Napoli, senti Zeman: “Al momento Insigne è il più forte calciatore italiano”

Zdenek Zeman, storico allenatore di Foggia, Napoli, Cagliari e Roma su tutte, ha rilasciato una lunga intervista nei giorni scorsi ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Parecchi sono stati i punti interessanti toccati dal boemo.

In particolare, riguardo al Napoli, è stato chiesto a Zeman un parere su Lorenzo Insigne. Il calciatore e l’allenatore hanno infatti condiviso due parentesi della propria carriera: la stagione 2010/11 al Foggia e la successiva al Pescara.

Ecco dunque cosa ne pensa Zdenek Zeman di Lorenzo Insigne, napoletano e capitano dell’SSC Napoli.

“Oggi è il più forte calciatore italiano, uno dei pochi in grado di fare la differenza e l’ultima bandiera del calcio. Un napoletano che si sente tale e che spero resti nella sua città, come ha fatto Francesco. Solo che Totti, a Roma, non è mai stato contestato”.

Interessante inoltre, oltre alle parole concernenti il tema azzurro, anche il pensiero di Zeman riguardo alla soluzione più giusta da attuare per il campionato di Serie A. Secondo l’allenatore infatti la cosa migliore sarebbe azzerare tutto. Ecco le sue parole

«Azzererei la stagione: si chiude e si riparte poi quando sarà possibile, magari a settembre. Ma i campionati sono falsati, fermi come sono da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziare e per tentare di frenare quella montagna di debiti che il movimento stesso ha prodotto».