Napoli senza difensore, Auriemma e Fedele in coro: “Prendiamo subito Leonardo Bonucci”

La SSC Napoli, dopo l’addio di Kim Min-Jae, non è ancora riuscita a trovare un difensore degno di nota. Natan è infatti ancora inesperto e i sostituti non sembrano essere all’altezza della situazione.

Nelle ultime ore, però, Enrico Fedele ha dato un suo consiglio al presidente partenopeo ai microfoni di Radio Marte, ovvero prendere l’ex calciatore della Juventus, Leonardo Bonucci: “A mio avviso serve una guida difensiva esperta, non un giovane. C’è un solo calciatore utile: è Leonardo Bonucci. Il Napoli non ha guida”.

“Serve un Sergio Ramos, tornato nel suo paese perché non tornava squadra. Anche Thiago Silva è un grande. Non devi pensare all’età, perché devi puntare al quarto posto: è un obbligo“.

Anche Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Crc, ha consigliato Bonucci: “Caro presidente, ti è andata bene fino ad oggi con le scommesse, ora servono calciatori veri. Sai chi dovresti prendere in difesa? Leonardo Bonucci. Uno di questi, insomma, altro che scommesse. Serve uno con la vera cazzimma, non chi si fa mettere lo scuorno in faccia e non reagisce

BONUCCI AL NAPOLI A GENNAIO, UNA SOLUZIONE CHE DIFFICILMENTE ADL REALIZZERA’

Tuttavia è davvero difficile che il presidente Aurelio De Laurentiis acquisti il difensore della Nazionale italiana. Vari sono i motivi, tra cui la sua età. Il presidente partenopeo cerca infatti un profilo giovane da valorizzare con grossi potenziali di crescita. Bonucci, invece, è ormai a fine carriera e il suo passato bianconero non andrà sicuramente a genio ai tifosi napoletani.