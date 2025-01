Napoli, sette cessioni in programma per il mercato di gennaio?

Antonio Conte da settimane parla di ricostruzione e dopo la stagione tormentata dello scorso anno, non ha alcuna intenzione di ripetere determinati errori.A gennaio, per il Napoli, sarà necessario intervenire sul mercato ed acquistare calciatori per consentire anche un cambio modulo e avere maggiori scelte pescando dalla panchina. Molti calciatori potrebbero dire addio.

Mario Rui è stato il primo a dire addio con la rescissione contrattuale, Rafa Marin è ancora un punto interrogativo e andrà via in prestito, almeno per sei mesi. Altri due calciatori che potrebbero fare le valigie sono i due attaccanti, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Entrambi, infatti, vorrebbero avere più spazio a disposizione per mostrare le loro qualità e molte squadre di Serie A sono interessate ad acquistarli. Per l’attacco, come vice-Lukaku, Manna sta valutando il profilo di Bonny del Parma. Anche Folorunsho è andato via con destinazione Fiorentina, mentre Juan Jesus potrebbe anche anticipare la partenza.

Quest’ultimo ha un contratto in scadenza a giugno, mentre il primo già la scorsa estate è stato ad un passo prima dell’Atalanta e poi della Lazio. Anche Zerbin ha deciso di andare via per giocare di èiù. Antonio Conte è soddisfatto del rendimento del calciatore e l’ha fatto anche esordire in campionato. Sarebbe però necessaria la presenza di un calciatore già pronto. Ngonge, invece, è un punto interrogativo.