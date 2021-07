Napoli, sfuma Basic: il croato vicinissimo alla Lazio di Sarri

Toma Basic sembra ormai essere da depennare dall’elenco degli obiettivi di Cristiano Giuntoli per la mediana. Il centrocampista croato infatti, come riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, è a un passo dalla Lazio. Decisiva per l’imminente fumata bianca è la parola data dal calciatore a Maurizio Sarri.

Se per il centrocampista non ci sono problemi, anzi, discorso diverso va fatto per quanto riguarda l’accordo tra i due club. La Lazio ha avanzato al Bordeaux una prima offerta da 6,5 milioni di euro, ritenuta però troppo bassa dal club francese.

Ciò nonostante, la necessità da parte del Bordeaux di vendere il proprio calciatore per motivi economici e la volontà di Basic stesso di accettare il corteggiamento della Lazio, creano un forte ottimismo circa la buona riuscita dell’operazione.

Il Napoli così, dopo essere stato vicinissimo ad aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista croato, si defila in maniera quasi definitiva. Le priorità azzurre sono altre e Basic veniva considerato più come il sostituto di Fabian Ruiz che come quello di Bakayoko.

In quel di Castel Volturno l’acquisto di un mediano davanti alla difesa rimane comunque una priorità, meno urgente però dell’acquisto di un terzino sinistro. Intanto questione di settimane e finalmente il Napoli si riunirà in Abruzzo per il primo ritiro estivo. Lì Luciano Spalletti potrà iniziare a fare le sue valutazioni.