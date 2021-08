Napoli, sfuma definitivamente Mattia Zaccagni: c’è l’accordo con la Lazio

Quella che ha visto protagonisti Mattia Zaccagni e il Napoli è stata una lunga telenovela di calciomercato cominciata nella scorsa sessione invernale. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli pareva avere in pugno il fantasista dell’Hellas Verona. Non solo, secondo i vari media la dirigenza partenopea era riuscita a strappare un accordo di massima per luglio.

Un affare dato per fatto ma che poi non si è mai realizzato. Nelle ultime ore, come raccontato dal giornalista SKY ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Mattia Zaccagni è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio.

Il corteggiamento della Lazio è stato lungo e convincente. Incassato l’accordo con il giocatore, il club capitolino sta ora lavorando ai fianchi dell’Hellas Verona per provare a strappare un buon prezzo per il cartellino del fantasista italiano.

Ed anche tra i club l’accordo è ormai vicinissimo: la definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare intorno ai 10 milioni di euro (8+2 di bonus). Questione di ore dunque e Mattia Zaccagni potrà iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio nella stagione 2021/22, iniziata peraltro con una strepitosa doppietta al debutto stagionale con la maglia dell’Hellas.

Intanto Maurizio Sarri non vede l’ora di accogliere sotto la sua guida tecnica il centrocampista dell’Hellas Verona. Nei progetti del tecnico toscano, Zaccagni potrebbe ricoprire più ruoli: da quello di mezzala di centrocampo a quello di ala offensiva nel tridente d’attacco.