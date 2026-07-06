Napoli, sfuma Gila: Allegri punta su Gatti, ma la Juventus alza il prezzo

Il Napoli è costretto a rivedere i propri piani per la difesa. La trattativa per Mario Gila, che per settimane è stata considerata una delle priorità del mercato azzurro, sembra ormai destinata a non andare in porto. Il centrale spagnolo, infatti, è sempre più vicino al Milan, che avrebbe superato la concorrenza del club partenopeo

Si punta su Gatti

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Scotto, il cambio di scenario obbliga il direttore sportivo Giovanni Manna a valutare nuove soluzioni. Tra queste prende quota il nome di Federico Gatti, difensore della Juventus e profilo molto apprezzato da Massimiliano Allegri, che lo conosce bene per averlo allenato in bianconero.

Gatti rappresenta un giocatore affidabile, con esperienza in Serie A e qualità che si sposano con l’idea di calcio del tecnico. Per questo motivo il suo nome è tornato con forza nella lista dei possibili rinforzi del Napoli, soprattutto dopo il raffreddamento della pista che portava a Gila.

La Juventus spara alto

L’ostacolo principale resta però la valutazione fatta dalla Juventus. Il club bianconero non intende svendere il difensore e chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Una richiesta importante, sulla quale il Napoli dovrà riflettere prima di decidere se affondare il colpo o orientarsi su altri obiettivi. Allegri potrebbe addirittura decidere di valorizzare il rientrante Rafa Marin.