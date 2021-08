Napoli, sfuma Kaio Jorge: andrà alla Juventus

A lungo accostato al Napoli, Kaio Jorge sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. A riportare la notizia ci ha pensato in queste ore Sky Sport. Il giovane centravanti del Santos di trasferirà a Torino per 3 milioni di euro totali.

La somma da versare nelle casse del club brasiliano è costituta da una parte fissa e da un bonus. Un milione e mezzo saranno corrisposti immediatamente al Santos, la seconda metà invece sarà erogata in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Da capire ora è se il classe 2002 rimanga in prestito al Santos per un’altra stagione o se venga parcheggiato in un altro club, magari italiano. Difficile pensare infatti che Kaio Jorge possa già far parte della rosa della Juventus, anche se con Max Allegri sulla panchina nulla è da escludere.

Per quanto riguarda il Napoli ora il discorso del terzo centravanti pare inevitabilmente chiuso. L’acquisto di Kaio Jorge poteva essere la ciliegina sulla torta, uno sfizio più che una necessità. Con ogni probabilità così, sfumato l’arrivo dell’attaccante brasiliano, Andrea Petagna è destinato a rimanere nella rosa azzurra.

Inoltre l’ex SPAL quest’anno ha più responsabilità, poiché verrà chiamato ad inanellare minuti spesso e volentieri. Victor Osimhen infatti sarà impegnato con la Coppa d’Africa a gennaio, Dries Mertens invece non sembra essere al top della forma fisica ed atletica.