Napoli, sfuma l’idea Psg per Osimhen: non è nelle priorità dei francesi

Da tempo ci si chiede quale potrà mai essere il futuro di Victor Osimhen. Negli ultimi giorni c’è stato un forte dibattito su di lui e sulla possibilità di trasferimento al Paris Saint-Germain durante l’estate.

Sebbene in Italia si parli di un imminente trasferimento, in Francia si nega categoricamente questa ipotesi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, al momento non esiste alcun accordo tra il Napoli e i francesi per il talentuoso centravanti nigeriano.

Osimhen? Non più una priorità

L’emittente transalpina afferma che il PSG sta concentrando i suoi sforzi su altri nomi di calciatori e al momento Osimhen non rappresenta una priorità per la squadra di Al Khelaifi. Attualmente, non è prevista la partenza né di Gonçalo Ramos né di Randal Kolo Muani per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Tuttavia, nel caso in cui cambiasse idea, Osimhen sarebbe uno dei principali candidati al centro delle discussioni.