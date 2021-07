Napoli, sfuma Nuno Mendes: sul portoghese piomba il Real Madrid

Per molto tempo il suo nome era stato accostato al Napoli, ora invece Nuno Mendes appare molto vicino al Real Madrid. A scriverlo è il media spagnolo AS, secondo cui i merengues avrebbero individuato nel terzino portoghese l’erede di Marcelo.

Lo Sporting Lisbona però continua a sparare alto, chiedendo una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Si tratta di una somma difficilmente raggiungibile dal club madrileno, che però pare rimanere in pole position per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore.

Sul calciatore non mancano poi altri interessi. In particolare da registrare il forte gradimento del Manchester City di Pep Guardiola, che sicuramente avrà meno problemi di disponibilità economica. Il Napoli così si defila inesorabilmente, non potendo competere con le big europee.

Il piano A rimane dunque Emerson Palmieri, per il quale si continua a lavorare da tempo e senza sosta. Le alternative ci sono ma non vengono considerate al pari del terzino di proprietà del Chelsea. In quel di Napoli inoltre vi è da sciogliere il destino di Mario Rui, in bilico tra permanenza e cessione.

Né Luciano Spalletti né la dirigenza azzurra sembrano convinti delle prestazioni del terzino sinistro portoghese, ritenuto un buon panchinaro ma poco di più. Ecco allora che se Mario Rui dovesse non accettare il ruolo da comprimario, potrebbe preparare le valigie per una cessione immediata.