Napoli, sfuma Piero Hincapie dal Tallares: andrà al Bayer Leverkusen

Con molta probabilità il Napoli sarà costretto a rinunciare ad un obiettivo che nelle ultime ore pare essersi fatto strada in maniera prepotente nella lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Si tratta di Piero Hincapie, che ora appare molto lontano dai radar del Napoli.

Notizia dell’ultima ora è infatti che il giovanissimo difensore del Tallares sia ad un passo dal Bayer Leverkusen. Hincapie ha già raggiunto l’accordo con il club tedesco, restano ora solo da limare alcuni dettagli per il cartellino. L’operazione comunque dovrebbe chiudersi intorno agli 8 milioni di euro.

A lanciare la notizia ci ha pensato su Twitter il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira. Ecco il suo tweet in lingua inglese: “Piero #Hincapie has agreed personal terms for a contract until 2025 with #BayerLeverkusen, which are in advanced talks to finalize the deal with #Tallares for €8M. #transfers“.

Ed ecco la traduzione in lingua italiana del suddetto tweet: “Piero #Hincapie ha raggiunto l’accordo personale con il #BayerLeverkusen per un contratto fino al 2025. Il club tedesco è in trattativa avanzata per finalizzare l’accordo con #Tallares per 8 milioni di euro”.

Insomma, secondo il giornalista non vi sono più dubbi sul destino di Piero Hincapie. Il Napoli dunque sembra essere stato definitivamente tagliato fuori. Ora Cristiano Giuntoli, una volta piazzato Sebastiano Luperto altrove, dovrà cercare nuove alternative.