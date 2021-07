Napoli, sfuma Piero Hincapié: il difensore vicinissimo al Bayer Leverkusen

In casa Napoli si sta ancora cercando un difensore centrale, ma dalla lista di Cristiano Giuntoli dovrà con ogni probabilità essere depennato il nome di Piero Hincapié. Il giovanissimo calciatore del Talleres infatti è vicinissimo a chiudere con il Bayer Leverkusen.

Classe 2002, a 19 anni Hincapié pare dimostrare incredibili potenzialità, che fanno ben sperare per il futuro. Il presente però racconta di un calciatore ovviamente non ancora pronto. Il Napoli dal canto suo, come raccontato nelle ultime ore dai media dell’Ecuador, sta cercando un calciatore già molto affidabile e formato.

Ecco allora che la società azzurra si è defilata definitivamente, soprattutto a fronte della richiesta economica del Talleres pari a 8 milioni di euro. Una richiesta che il Napoli ha ricevuta eccessiva, poiché si tratta di un difensore appena 19enne.

Ora comunque rimane da capire come e se il club partenopeo si muoverà sul mercato. Nikola Maksimovic andrebbe sostituito ma sulla carta Luciano Spalletti potrebbe anche rimediare con una soluzione interna rispondente al nome di Sebastiano Luperto.

Luperto infatti è tornato a Napoli dall’esperienza in prestito col Crotone ed ha appena affrontato il ritiro estivo sotto l’attenta guida tecnica di Luciano Spalletti. Possibile quindi che, in caso di mancata cessione del giovane difensore azzurro, venga individuato proprio in Luperto il sostituto naturale di Maksimovic.