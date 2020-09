Napoli, sfuma Samuele Ricci: il classe 2001 è vicinissimo alla Fiorentina

Samuele Ricci, a lungo pallino della dirigenza azzurra, con ogni probabilità non sarà un giocatore del Napoli durante la prossima stagione. Come infatti affermato quest’oggi il giocane centrocampista dell’Empoli è a un passo dalla Fiorentina.

La società di Rocco Commisso ha messo sul piatto 11 milioni di euro cash per l’acquisto del suo cartellino, l’Empoli ne chiede però 15. La sensazione però è che questa differenza di 4 milioni può essere facilmente colmata dai vari bonus. Non dovrebbero esserci dunque sorprese: Samuele Ricci è pronto a vestire la maglia viola.

Come sottolineato dalla redazione giornalistica, sul giocatore vi era la concorrenza di Napoli e Milan. Le due squadre però non hanno mai dato l’impressione di poter giungere alla fumata bianca, ovviamente per motivi diversi.

Per quanto riguarda il Napoli ad esempio, come più volte sottolineato, il problema è rappresentato dallo stallo del mercato in entrata causato dalle difficoltà incontrate nel cedere Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly. Senza queste due cessioni importanti sarà molto difficile per i partenopei investire sul mercato, anche in un centrocampo che da poco ha visto l’addio di Allan.

Per il Milan invece si è trattato di un cambio di piani: la dirigenza rossonera ha deciso di puntare forte su un altro giovane regista italiano, Sandro Tonali. La Fiorentina, in un certo senso, ha così trovato vita facile nell’aggiudicarsi le prestazioni sportive di Ricci. Ovviamente non è da escludere che quest’ultimo possa essere lasciato in prestito in B per un’altra stagione.