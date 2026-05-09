Napoli, sfuma un obiettivo dalla Premier per il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di João Gomes era finito con insistenza tra gli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima estate. Il centrocampista brasiliano del Wolverhampton, protagonista di una stagione molto positiva in Premier League, era stato indicato come uno dei possibili rinforzi per il reparto mediano della squadra azzurra. La dirigenza del club campano, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, stava infatti valutando diversi profili giovani e di qualità per migliorare la rosa e aumentare la competitività della squadra nella prossima stagione.

Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario sembra essere cambiato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Atlético Madrid avrebbe ormai compiuto passi decisivi per assicurarsi il talento brasiliano. Il club spagnolo avrebbe accelerato i contatti sia con il giocatore sia con il Wolverhampton, riuscendo a portare avanti una trattativa che appare ormai molto vicina alla conclusione.

Romano, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, ha spiegato che l’Atlético avrebbe già raggiunto un’intesa completa con João Gomes per quanto riguarda i termini personali del contratto. Restano ancora da definire alcuni dettagli tra le due società, ma le sensazioni attorno all’operazione vengono considerate estremamente positive.

Per il Napoli si tratterebbe quindi di una pista destinata a raffreddarsi quasi definitivamente. Il club partenopeo continua a monitorare il mercato alla ricerca di elementi adatti al sistema di gioco della squadra, ma in ogni caso bisognerà attendere la riunione di fine stagione tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per capire se ci sono ancora i margini per continuare per un altro anno.

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai a un passo, resta solo da capire se il patron del Napoli darà le giuste garanzie a Conte per spingerlo a rimanere sulla panchina azzurra.