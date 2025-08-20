Napoli, sfuma un obiettivo per il centrocampo: vuole rimanere alla sua squadra

Il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista centrale per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nelle ultime settimane era emerso l’interesse del club partenopeo per Fabio Miretti, giovane talento della Juventus. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe espresso la sua volontà di restare a Torino, facendo così sfumare la trattativa.

L’interesse del Napoli era stato concreto fin dai primi di giugno, quando il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna aveva avviato i contatti con il giocatore. Manna conosce bene Miretti per averlo seguito sin dai tempi delle giovanili bianconere, e proprio questo rapporto aveva inizialmente favorito l’avvicinamento. Inoltre, la buona stagione disputata da Miretti al Genoa, seppur condizionata da un problema alla spalla, aveva aumentato l’attenzione nei suoi confronti.

Nonostante l’iniziale apertura, negli ultimi giorni è emersa con chiarezza la posizione del giocatore: Miretti intende proseguire la sua carriera alla Juventus. La sua decisione è legata a un forte attaccamento alla maglia bianconera, che indossa fin dall’età di nove anni. L’ambiente juventino rappresenta per lui un punto di riferimento importante, tanto da preferire una permanenza in squadra rispetto a una nuova esperienza altrove.

A confermare questa intenzione è stato anche il suo agente, Giovanni Branchini, che ai microfoni di TMW ha dichiarato: “Fabio è cresciuto nella Juventus e ci tiene moltissimo a questa società. Il suo desiderio è quello di seguire un percorso simile a quello di Marchisio o De Ceglie, che dopo esperienze in prestito sono tornati più maturi e pronti per affermarsi a Torino”.

Con la decisione di Miretti di restare in bianconero, il Napoli sarà ora costretto a guardare altrove per rinforzare il centrocampo. Il club continua a sondare il mercato alla ricerca di profili adatti al progetto tecnico di Conte, ma la pista Miretti, che sembrava una possibilità concreta, può ormai considerarsi definitivamente tramontata.