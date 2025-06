Napoli, sfuma una trattativa per un calciatore richiesto da Conte?

Nonostante l’interesse concreto del club partenopeo, le divergenze economiche tra le due società rappresentano un ostacolo significativo, perciò uno dei colpi che sembrava praticamente già fatto in casa Napoli è ancora in fase di stallo. Il Torino, infatti, resta fermo sulla richiesta della clausola rescissoria da 20 milioni di euro per il suo portiere Vanja Milinkovic-Savic: una cifra che Urbano Cairo considera legittima e raggiungibile anche da altri club eventualmente interessati al numero uno serbo.

Da parte sua, il Napoli non ha alcuna intenzione di pagare per intero quanto richiesto dal club granata. La dirigenza azzurra punta a ottenere il giocatore a condizioni economiche più vantaggiose. Nonostante la stima di Antonio Conte per Milinkovic-Savic, il club campano non è disposto a forzare la mano e rischiare un esborso ritenuto eccessivo rispetto al valore di mercato del calciatore.

Nel frattempo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, mantiene una posizione rigida. Secondo quanto riportato dal portale Torinogranata.it, l’intenzione è quella di non fare alcun passo indietro sulla cifra stabilita dalla clausola. Cairo è convinto che i 20 milioni possano essere comunque incassati, anche senza l’intervento del Napoli, forte di possibili interessamenti da parte di club esteri.

L’atteggiamento attendista di entrambe le parti ha portato la trattativa in una situazione di stallo. Nessuna delle due società sembra intenzionata a fare il primo passo verso una mediazione, rendendo l’affare momentaneamente congelato. La tensione è alta, ma resta viva la possibilità di riaprire i dialoghi qualora uno dei due club ammorbidisca la propria posizione.

In conclusione, Milinkovic-Savic rimane un obiettivo concreto per il Napoli, ma il suo futuro è ancora incerto. Se Cairo continuerà a rifiutare ogni sconto e il Napoli non si muoverà dalle proprie condizioni, l’affare potrebbe definitivamente saltare. Tuttavia, il mercato è ancora lungo e tutto può succedere nelle prossime settimane.