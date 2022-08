Napoli: sfumato l’interesse per Deulofeu

L’interesse del Napoli per Gerard Deulofeu sembra sia sfumato anche perché il club ha deciso di puntare a nuovi obiettivi come Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Le trattative, inizialmente più calde, si sono poi fermate viste le pretese dell’Udinese e i dubbi tecnici di Spalletti.

Le ultime notizie, in realtà, rivelavano che il Napoli non avesse mai fatto realmente un’offerta per il giocatore, si trattava piuttosto di un contatto con la società. La trattiva, quindi, non è mai decollata nonostante la volontà e disponibilità del calciatore al trasferimento.

Le ultime sull’attaccante arrivano dal suo procuratore Albert Botines che, ai microfoni del Messaggero Veneto, ha dichiarato di avere diverse offerte ma di star valutando anche la permanenza all’Udinese per un’altra stagione.