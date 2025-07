Napoli, sfumato Ndoye: ora si può puntare tutto su Lookman? ADL ha una carta da giocare

l Napoli deve dire addio a uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco: Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna, non vestirà l’azzurro. Dopo settimane di contatti e sondaggi, il club emiliano ha mantenuto la propria posizione: non scendere sotto i 45 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal club di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di tirarsi indietro dalla trattativa.

A fronte di questo colpo sfumato, il Napoli è pronto a cambiare strategia. Nel mirino ci potrebbe ora essere Ademola Lookman, protagonista assoluto nella scorsa stagione con la maglia dell’Atalanta, con cui ha conquistato l’Europa League. L’esterno nigeriano piace molto ad Antonio Conte, che lo considera perfetto per il suo 4-3-3 grazie alla capacità di attaccare la profondità e saltare l’uomo.

La società partenopea potrebbe presentare un’offerta importante all’Atalanta: una proposta da circa 50 milioni di euro per convincere i bergamaschi a cedere il proprio gioiello. In alternativa, il Napoli potrebbe inserire Giacomo Raspadori come contropartita tecnica, in modo da abbassare l’esborso economico.

Lookman rappresenta un profilo ideale per alzare il tasso tecnico e offensivo del Napoli, soprattutto in un momento in cui il club sta rivoluzionando il reparto avanzato. La partenza ormai certa di Victor Osimhen impone l’arrivo di giocatori già pronti e abituati ai palcoscenici europei.

Il mercato è ancora lungo, ma una cosa è certa: Antonio Conte vuole un attaccante esterno di livello. Perso Ndoye, il nome in cima alla lista potrebbe essere Lookman.