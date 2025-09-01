Napoli, sgarro alla Juventus: il talento si vestirà di azzurro

I partenopei chiudono ufficialmente per un ex calciatore bianconero, che passa ufficialmente alla squadra azzurra. Uno sgarro potenzialmente enorme ai bianconeri, specialmente se il talento dovesse rivelarsi uno di quelli che in futuro potrebbe diventare fortissimo

Baridò saluta ufficialmente la Juventus: sarà azzurro

Francisco Baridò saluta ufficialmente la Juventus. Il giovane calciatore argentino si trasferisce a titolo definitivo al Napoli dai bianconeri. Si sperava in ottica bianconera che potesse andare alla Juventus Next Gen, ma il contratto in scadenza ha fatto sì che il giovane optasse per salutare e vestire la maglia dei campioni d’Italia.

La scadenza del suo contratto con la Juventus era prevista per il 2026, ma ora sembrerebbe che abbia optato per un trasferimento in azzurro, con la speranza di diventare un talento purissimo in futuro.

Ne ha parlato il Corriere dello sport

Ecco cosa si legge dai colleghi del Corriere: “Firmerà il contratto che lo legherà ai campioni d’Italia per i prossimi cinque anni (più uno). Decretando ufficialmente lo strappo con la Juventus: sì, da gennaio 2024 ha incantato con l’Under 17 bianconera entrando nell’orbita della Primavera e della Next Gen ma ora, con il rapporto in scadenza nel 2026, ha deciso di non rinnovare e il Napoli ha fiutato il colpaccio. Anzi, lo ha fatto proprio l’uomo che lo aveva voluto alla Juve un anno e mezzo fa: Giovanni Manna. Fu lui a portarlo a Torino, strappandolo a una concorrenza estremamente agguerrita, ed è lui che ora tingerà d’azzurro la sua vita e la sua carriera: operazione da sette-ottocentomila euro a titolo definitivo”.