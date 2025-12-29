Napoli show a Cremona ma poco elogiato in TV: Juventus, Inter e Milan le più ‘discusse’

La vittoria del Napoli contro la Cremonese è stata netta, convincente, matura. Una prestazione che ha mostrato ancora una volta la forza, l’identità e la continuità di una squadra che non si limita a vincere, ma che domina il gioco e impone il proprio ritmo.

Eppure, come troppo spesso accade, il racconto mediatico sembra seguire un copione già scritto, dove gli azzurri restano sullo sfondo. Il Napoli ha giocato con autorità, senza sottovalutare l’avversario, mostrando organizzazione tattica e qualità. Contro una Cremonese combattiva, gli azzurri hanno saputo trovare soluzioni e gestire i momenti della gara.

Eppure, accendendo la televisione, il messaggio è spesso lo stesso: “Sì, ha vinto, ma contro una piccola”. Un’etichetta che riduce tutto, come se queste partite non fossero fondamentali per costruire un campionato vincente. La storia del calcio insegna il contrario. Il confronto con Juventus, Milan e Inter è inevitabile.

Per loro, anche prestazioni poco brillanti diventano occasione per grandi elogi e narrazioni indulgenti. Per il Napoli, invece, il metro di giudizio resta più severo: se vince, è merito dell’avversario debole; se convince, è solo un episodio. Questa disparità di racconto non rende giustizia a una squadra che esprime uno dei migliori calci in Serie A. Il Napoli non chiede favoritismi, ma rispetto.