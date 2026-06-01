Napoli, si cerca un vice Di Lorenzo: c’è un nuovo nome in lista

In casa Napoli, tra i primi obiettivi per il prossimo mercato, c’è quello di trovare un vice Di Lorenzo. In nomi in lista più gettonati ad oggi sono tre. A fare il punto della situazione ci ha pensato Ciro Venerato a Rai Sport.

“Ai già noti Juanlu del Siviglia e dell’israeliano Khalaili, si è aggiunto ora Dodo della Fiorentina, che però piace anche alla Roma. Per il ruolo di difensore centrale invece il principale indiziato è sempre Mario Gila della Lazio”.

Quest’anno, il numero 22 azzurro è mancato per diverse partite e la sua assenza ha pesato non poco. Per questo motivo, la società azzurra vuole farsi trovare pronta per non ripetere lo stesso errore. L’obiettivo è avere in rosa un sostituto che non faccia rimpiangere le assenze del capitano.

In ogni caso, quello del terzino destro non sarà l’unico obiettivo di mercato. Il Napoli dovrà infatti rinforzarsi anche in altri ruoli e sostituire altri giocatori in uscita. E’ probabile comunque che ogni discorso di mercato si inizierà a fare dopo l’annuncio del nuovo allenatore che, presumibilmente, sarà Max Allegri.