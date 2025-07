Napoli, si chiude anche per il 7° colpo? Sky svela: “Offerta da 12+4, distanza vicinissima”

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere un’importante operazione in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero intensificato i contatti con il Siviglia per portare in Italia il giovane talento Juanlu Sánchez. Il club partenopeo, spinto dalla volontà di rinforzare la corsia destra, ha alzato l’offerta nelle ultime ore per convincere il club andaluso a cedere il giocatore.

Il pressing del Napoli ha dato i suoi frutti: l’accordo tra le due società è vicinissimo alla conclusione, come sottolinea Sky. Le parti sarebbero ormai d’accordo su quasi tutti i dettagli, tanto che si parla già di una bozza di intesa pronta ad essere formalizzata. La fiducia è crescente e l’ottimismo filtra anche dall’entourage del calciatore, desideroso di misurarsi in Serie A.

Juanlu, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama spagnolo. Cresciuto nella cantera del Siviglia, è un esterno difensivo molto duttile, capace di giocare sia da terzino che da esterno alto, con buona propensione offensiva. Il Napoli lo ha seguito con attenzione per mesi, affascinato dalle sue qualità tecniche e atletiche.

Il Siviglia, inizialmente restio a cedere il calciatore a titolo definitivo, si sarebbe gradualmente ammorbidito grazie al rilancio economico del club partenopeo. Secondo le indiscrezioni, il Napoli avrebbe migliorato l’offerta iniziale, portandola a una cifra in grado di convincere i dirigenti spagnoli. Il trasferimento, ormai, è solo questione di dettagli burocratici.

L’arrivo di Juanlu potrebbe rappresentare un tassello cruciale nello scacchiere tattico di Antonio Conte, che da settimane spinge per avere alternative valide sugli esterni. In attesa di capire il destino di Zanoli, il club azzurro si muove per garantire soluzioni di qualità. Il nuovo Napoli prende forma, sempre più giovane e internazionale.

Con l’intesa ormai ad un passo, si attende soltanto il via libera finale per definire l’operazione. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per completare l’affare e permettere a Juanlu di raggiungere i compagni nel ritiro. I tifosi, intanto, accolgono con entusiasmo l’arrivo di un altro talento destinato a crescere sotto la guida di Conte.

Juanlu sarebbe il 7° acquisto. SKY riporta: “L’offerta del Napoli per Juanlu è di 16 milioni di euro totali (12+4), mentre la richiesta del Siviglia è calata ulteriormente nella giornata di oggi: il club spagnolo adesso chiede 17 milioni di euro e la distanza dal Napoli è sempre più ridotta”.