Napoli, si complica la pista Gila: Manna valuta già le alternative

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, ma la trattativa per Mario Gila si sta facendo sempre più complessa. Il centrale spagnolo della Lazio resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza azzurra e dal nuovo corso tecnico, ma la posizione del club biancoceleste rende l’operazione tutt’altro che semplice

Si defila Gila

La Lazio, infatti, non sembra intenzionata a privarsi facilmente del difensore. Il presidente Claudio Lotito continua a fare muro e valuta il giocatore una pedina fondamentale per il futuro della squadra. Una situazione che sta rallentando sensibilmente i contatti con il Napoli, impegnato da settimane nel tentativo di trovare un’intesa economica soddisfacente per entrambe le parti.

Nonostante le difficoltà, il direttore sportivo Giovanni Manna non vuole farsi trovare impreparato. Proprio per questo motivo, il dirigente azzurro sta monitorando con attenzione anche altri profili per il reparto arretrato. Tra le possibili alternative spunta il nome di Federico Gatti, difensore della Juventus che piace per esperienza, personalità e affidabilità.

Obiettivo difensore

L’obiettivo del Napoli è quello di consegnare al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, una rosa competitiva già nelle prime settimane di preparazione estiva. Per questo motivo, se la trattativa per Gila dovesse rimanere bloccata ancora a lungo, il club potrebbe decidere di cambiare strategia e accelerare su altri obiettivi.