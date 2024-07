Napoli, sì di Alessandro Buongiorno al club: vuole il trasferimento

Alessandro Buongiorno ha espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi al Napoli. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il difensore è stato convinto da Antonio Conte, che lo ha persuaso durante un incontro avvenuto a Torino qualche settimana fa. Buongiorno intende ora comunicare questa decisione sia al nuovo allenatore del Torino, Paolo Vanoli, sia al presidente Urbano Cairo.

Buongiorno parlerà con Vanoli

Attualmente, il Torino non sembra disposto ad accettare le contropartite offerte da Aurelio De Laurentiis per il trasferimento. Nei prossimi giorni, Buongiorno avrà una conversazione telefonica con Vanoli, dopo un precedente scambio di messaggi avvenuto mentre il difensore era ancora in Germania.

Inoltre, è previsto un incontro chiave con Cairo, che potrebbe svolgersi di persona a Milano o tramite videochiamata, a seconda degli impegni del presidente. Buongiorno e Cairo, che hanno sempre avuto un buon rapporto, discuteranno insieme come affrontare l’interesse del Napoli.

Caratteristiche tecniche

Alessandro Buongiorno è un difensore centrale dotato di notevoli qualità tecniche e fisiche, che lo rendono un elemento prezioso sia per il Torino, ma soprattutto per il Napoli che cerca un elemento di qualità per la rosa. Buongiorno si distingue per la sua robusta costituzione fisica. Con una statura imponente, è molto efficace nei duelli aerei, sia in fase difensiva sia offensiva durante i calci piazzati.

Una delle sue qualità più apprezzate è la capacità di leggere le situazioni di gioco. Buongiorno è abile nel posizionamento e nell’anticipare le mosse degli avversari, riuscendo spesso a intercettare passaggi e a interrompere le azioni offensive. Pur essendo principalmente un difensore centrale, Buongiorno può adattarsi a vari ruoli all’interno della linea difensiva, compreso il terzino sinistro.