Napoli, sì di Berardi al trasferimento: il Sassuolo chiede 40 milioni a De Laurentiis

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha in mente una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. L’obiettivo è ridurre il monte ingaggi e lasciar andare via diversi calciatori con il contratto in scadenza.

Oltre Lorenzo Insigne potrebbe fare le valigie anche Dries Mertens il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno.

Per rinforzare l’attacco, il patron azzurro sta pensando ad un calciatore italiano, l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni al club neroverde sulla disponibilità a cedere il suo attaccante. La società, però, avrebbe chiesto una cifra troppo elevata, ovvero 40 milioni di euro. Per questo motivo le trattative proseguono, con la volontà di ADL di chiudere l’affare per il prossimo mercato estivo.

Da parte di Berardi ci sarebbe già stata la volontà favorevole al trasferimento. Dopo dieci anni con la maglia del Sassuolo, infatti, il calciatore vorrebbe provare una nuova esperienza e in una squadra in lotta per la Champions League.