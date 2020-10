Napoli si gode Osimhen, Gattuso: “Ringrazio ADL, è da tanto che sono innamorato di questo calciatore”

Il Napoli si gode la vittoria contro l’Atalanta. La squadra di Rino Gattuso ha condotto una gara magistrale contro i bergamaschi, con i ragazzi azzurri che sono riusciti a vincere una partita difficile contro una delle squadre migliori del campionato italiano.

Mattatore della partita è stato Hirving Lozano, con l’attaccante azzurro che è stato uno dei migliori in campo grazie alle sue marcature.

Dopo due partite a secco, anche Victor Osimhen ha segnato la sua prima rete con la maglia del Napoli.

Gattuso è un vero sostenitore del suo attaccante: “Per Osimhen devo ringraziare Giuntoli e il presidente. E’ da tempo che sono innamorato di questo calciatore. Ti fa salire, fa reparto da solo, crea superiorità numerica, anche se non segna tanto. A me piace palleggiare, ma se ho sistematicamente un tre contro tre o quattro contro quattro io me lo vado a prendere e non palleggio“.

A convincere ADL di spendere una cifra così alto e di portarlo al Napoli è stato Rino Gattuso. Il mister azzurro, infatti, ha convinto la dirigenza dicendo che potrebbe diventare uno dei migliori calciatori al Mondo. Dalle prime partite giocate sembra che Osimhen è proprio un predestinato.