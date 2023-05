Napoli, si guarda in Spagna: occhi su Pino e Veiga

I partenopei sarebbero intenzionati a prelevare due calciatori dalla Liga nella prossima stagione. Si pensa a Veiga e Pino

Il Napoli è campione d’Italia con largo anticipo, quindi può già pensare alla prossima stagione. I partenopei non hanno più obiettivi da inseguire, se non qualche record, e hanno già iniziato a programmare per il calciomercato estivo.

In estate potrebbero salutare più giocatori, tanto che Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a prelevare alcuni giocatori che possano rinforzare un organico già forte di suo. Gli obiettivi sembrano provenire dalla Spagna e portano il nome di Gabri Veiga del Celta Vigo e Yeremi Pino del Villarreal.

Obiettivi concreti

Sono entrambi finiti nella lista dei giocatori voluti dal presidente Aurelio De Laurentiis, con il primo che sembra essere in netta crescita e ha un valore di 30 milioni di euro. Tanto per un giocatore che ancora deve dimostrare, ma che i partenopei potrebbero comunque spendere nel caso arrivasse una cessione onerosa. Il suo ruolo è quello del trequartista, anche se può agire anche più arretrato nel centrocampo, come centrale.

Pino, invece, vale circa 38 milioni di euro e su di lui ci sono anche le big del calcio inglese. Gioca come attaccante esterno destro, ma può fare anche il sinistro e il centravanti. Il suo è un profilo molto giovane, che potrebbe fare molto comodo al Napoli che verrà. Sono anni che si parla bene di lui e si aspetta un salto di qualità da parte sua già dalla prossima stagione. Tutto è da scrivere, ma ADL sembra avere già le idee chiare.