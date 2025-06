Napoli, si insiste ancora per Beukema: per il tecnico è una priorità?

La SSC Napoli lavora al prossimo mercato estivo che inizierà il primo luglio 2025. Antonio Conte e la società hanno deciso diversi profili per rinforzare la rosa e, in queste settimane, l’attenzione si sta concentrando soprattutto su Beukema e Ndoye del Bologna, calciatori condivisi dall’allenatore e dallo stesso ambiente partenopeo.

L’edizione de Il Mattino riporta: “Conte non si arrende. Insiste ancora per Beukema. Il Bologna ha aperto alla cessione di Ndoye ma non pensa affatto di dover dar via tutti i suoi pezzi pregiati: dunque, ha alzato un muro per il difensore olandese che è nella lista del tecnico leccese. Chiaro, Manna lavora per completare entro la prossima settimana l’affare Ndoye: sa che più passa il tempo, più il rischio di qualche contrattempo potrà insorgere”.

Per Beukema, il Bologna chiede tra i 35 e i 40 milioni. Il Napoli, al momento, è fermo a 30 aspettando di trovare l’accordo a cifre consone ed accontentare il proprio tecnico.

NAPOLI, TENTATIVO PER IL DIFENSORE DELL’ATALANTA GIORGIO SCALVINI?

“E allora per la difesa, ecco che De Laurentiis prepara un altro assalto all’Atalanta. Non facile. Perché dopo aver rimediato due “no grazie” per Lookman e Retegui, ecco che il patron ha iniziato a pressare Percassi per Giorgio Scalvini, il 21enne difensore centrale cresciuto nel settore giovanile dei bergamaschi”.

“Ovvio, che anche qui il prezzo è da crac: 50 milioni. Ma è un affare che non spaventa il patron del club azzurro, pronto a muoversi in prima persona con il suo vecchio alleato in Lega”.