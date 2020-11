Napoli, si lavora ad uno scambio con l’Inter: Arek Milik per arrivare a Matias Vecino?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta già pensando al prossimo mercato, quello invernale. La società azzurra, infatti, ha l’obiettivo di vendere gli esuberi attualmente in rosa, dando uno sguardo anche a possibili nuovi innesti.

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero dei contatti tra la proprietà partenopea e l’Inter per provare a chiudere un scambio tra Arek Milik e Matias Vecino.

Il Napoli, infatti, ha la necessità di cedere il suo attaccante per via del contratto in scadenza il prossimo giugno. In caso di mancato addio, infatti, Aurelio De Laurentiis perderà il suo attaccante a parametro zero. Valutato 40 mln di € pochi mesi fa, ora la sua valutazione si è più che dimezzata.

L’Inter, quindi, avrebbe individuato il suo attuale centrocampista, Matis Vecino, per avviare una trattativa con gli azzurri.

A rivelare il possibile esito positivo della trattativa è Sport Mediaset. Si tratterebbe di uno scambio che andrebbe ad accontentare entrambi i club, così come anche i calciatori interessati.