Napoli, si lavora al rinnovo di Fabian Ruiz fino al 2025: le cifre

Il calciomercato si è ormai chiuso da diverse settimane e in casa Napoli ora si pensa ai rinnovi per evitare nuove situazioni come quella per Arek Milik. L’attaccante polacco ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno e, salvo colpi di scena, andrà via a costo zero.

Per il Napoli si tratta di una perdita importante, di oltre 30 milioni di euro, una situazione che ADL non vorrebbe che si verificasse più.

Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza partenopea è al lavoro per un altro rinnovo, quello di Fabian Ruiz.

Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2023, Aurelio De Laurentiis conosce il valore del calciatore e non vuole andare incontro a possibili tira e molla che potrebbero portare il calciatore ad arrivare con un contratto in scadenza.

Per questo motivo, i dirigenti azzurri sono al lavoro per il nuovo contratto dello spagnolo. Attualmente il centrocampista guadagna 1.5 milioni di euro e il nuovo ingaggio potrebbe attestarsi su una cifra di circa 3.5 milioni di euro bonus compresi fino al 2025.