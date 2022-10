Napoli, si lavora al rinnovo di Lobotka

La sessione di calcio mercato che si è da poco conclusa è stata molto fitta per il Napoli in uscita ma le entrate hanno saputo ben compensare la partenza di big azzurri come Insigne, Mertens e Koulibaly.

La squadra, infatti, sembra aver trovato un ottimo equilibrio che le sta permettendo di ottenere ottimi risultati sia in Serie A che in campo internazionale. Merito non solo delle importanti intuizioni del ds Giuntoli, si pensi al colpo Kvara oppure Kim Min-Jae, ma anche del mister Spalletti che ha lavorato per far si che la squadra riuscisse a fare gruppo.

Rientra in quest’ultima categoria il lavoro fatto con Lobotka che è diventato un vero top player nel proprio ruolo di regista tanto da attirare l’attenzione di club europei su di lui.

GIUNTOLI AL LAVORO PER IL RINNOVO

In questo clima di entusiasmo il ds Giuntoli è al lavoro per il rinnovo del contratto in modo da blindarlo in azzurro. Sembra che le parti siano vicine all’accordo e la firma potrebbe esserci nei prossimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Napoli avrebbe offerto un rinnovo per i prossimi 4/5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus.

Di fatto, quella degli azzurri si è rivelata la strategia vincente che gli sta permettendo di consolidare la propria posizione in classifica non solo in campionato ma anche in Europa. Nei piani della società, infatti, rientra il rinnovo del contratto anche per Anguissa e Mario Rui.