Napoli, si lavora per il rinnovo di Adam Ounas: i dettagli

Una delle sorprese più liete e inaspettate di questo strepitoso inizio di stagione del Napoli è stato probabilmente Adam Ounas. Il calciatore algerino si sta dimostrando infatti un’arma importantissima a partita in corso, contro le squadre avversarie iniziano a diventare stanche ed è quindi più facile penetrarle.

Luciano Spalletti pare così aver capito come valorizzare al massimo il talento del calciatore. È stato infatti lo stesso tecnico di Certaldo a volere fortemente la permanenza dell’ala classe ’96 in quel di Napoli. L’anno scorso Adam Ounas è stato un prestito sia al Cagliari che al Crotone, mostrando sprazzi di talento ma con troppa discontinuità.

Quest’estate invece l’attaccante azzurro, in accordo con la volontà del mister, ha deciso di rimanere a Napoli per giocarsi tutte le sue carte. Finora il talento di Ounas si è dimostrato utilissimo alla causa, ed anche per tale motivo la dirigenza azzurra sta provando ad accelerare le trattative per il rinnovo.

Al momento il contratto del calciatore algerino scadrà nel 2023. Nei piani della dirigenza del Napoli vi è un prolungamento contrattuale fino al 2026. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal portale calciomercato.com, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un importante incontro tra il Napoli e l’entourage di Ounas.

L’accordo dovrà essere trovato entro la fine dell’attuale stagione calcistica, in modo da evitare situazioni spiacevoli tra due anni. Se ciò non dovesse accadere, è molto verosimile immaginare la cessione di Adam Ounas nella prossima estate. Ma il Napoli, soprattutto sotto consiglio di Spalletti, vuole continuare a scommettere sul talento incostante dell’attaccante algerino.